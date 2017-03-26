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"Час Земли-2017" стал самым массовым в истории акции

11:33 26 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
img.wwf.ru

Акция "Час Земли-2017", которая на международном уровне проводится в десятый раз, стала самой массовой в истории — к ней присоединились более 184 стран мира, что на шесть больше, чем в 2016 году, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.

В ходе акции WWF призывает выключить свет на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. "Час Земли" — это символическая акция, цель которой не в экономии электричества, а в привлечении внимания к природоохранным проблемам. Тема "Часа Земли-2017" — ответственное отношение человека к природе, а главный слоган — "Меняй себя, а не планету". В России акция проводится в рамках Года экологии.

В России в мероприятии приняли участие рекордные 150 городов страны — в 1,5 раза больше, чем в 2016 году.

Первыми "Час Земли" встретили жители островного государства Самоа, а завершится ход акции по планете на Островах Кука в Тихом океане. В этом году в "Час Земли" погрузились во тьму такие известные достопримечательности, как Биг-Бен и Вестминстерский дворец, Эйфелева башня, Колизей, Египетские пирамиды, Собор Святого Петра в Ватикане, Афинский акрополь, Сиднейский оперный театр, Эмпайер-стейт-билдинг в Нью-Йорке и другие.

В России была выключена подсветка самых известных памятников архитектуры и многочисленных правительственных зданий, в том числе Московского Кремля в столице, Эрмитажа в Санкт-Петербурге, Нижегородского кремля, Собора Александра Невского в Краснодаре, моста через бухту Золотой Рог во Владивостоке и других. В разных городах прошли акции, велозаезды, концерты и другие праздничные мероприятия, сообщают РИА Новости.

"Час Земли" — самая массовая международная экологическая акция, в ходе которой WWF призывает выключить свет на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Официальный сайт акции — 60.wwf.ru. "Час Земли" организован WWF России при поддержке Администрации президента России, министерства природных ресурсов и экологии России и департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Теги: Час Земли , экология

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