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Полуфинал плей-офф: "Рубин" против "Торпедо"

16:49 27 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
www.hcrubin.ru

В полуфинале плей-офф Высшей хоккейной лиги тюменский "Рубин" сразится с победителем регулярного чемпионата ВХЛ – "Торпедо" из Усть-Каменогорска.

Первые поединки  серии до четырех побед состоятся 28 и 29 марта на площадке в Казахстане.

С учетом первого раунда, в плей-офф "Торпедо" провело 12 матчей, добившись успеха в восьми из них. 

По количеству набранных в плей-офф очков (24) "Рубин" возглавляет список из 16 участников второго этапа чемпионата ВХЛ. В активе идущего следом "Торпедо" на один балл меньше. На выезде тюменцы выиграли четыре матча из шести. При этом "Устинка" является лучшей в плей-офф по игре на домашнем льду – пять побед в семи встречах. Процент реализации большинства у рубиновцев существенно выше: 21, 1 против 12, 2.

Как отмечает пресс-служба тюменского клуба, выход "Торпедо" в полуфинал плей-офф ВХЛ является прорывом в истории этого  казахстанского клуба с давними традициями. "Устинка" еще ни разу не смогла преодолеть первый раунд "Битвы за Братину". В 2016 году торпедовцы споткнулись о своих соотечественников из карагандинской "Сарыарки" (2-4). На этом фоне достижения "Рубина" выглядят впечатляюще: три финала плей-офф и чемпионство в 2011 году.

В Тюмени команды сыграют 1 и 2 апреля. Матчи во Дворце спорта будут начинаться в 17 часов. 

Теги: хоккей , ХК Рубин , ВХЛ

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