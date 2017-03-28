Тюменским отличникам и ударникам подарят прогулку между галактиками

Фото департамента по спорту и молодежной политики администрации Тюмени

Акцию для учащихся 5-11 классов объявляет департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени в дни весенних каникул и перед Днем космонавтики.

29 и 30 марта ребята, которые хорошо потрудились во время третьей четверти и получили за усердие четверки и пятерки, могут бесплатно пройти первый и единственный в городе квест в виртуальной реальности "Гравитация. Модуль телепортации".

Для этого нужно забронировать время квеста на сайте www.квест-центр.рф или по телефону 560-007, на входе обязательно предъявить дневник с оценками за третью четверть. Допускаются команды из двух-четырех человек. Пройти испытание можно с 10 часов и до полуночи.

Шлемы виртуальной реальности HTC VIVE создают атмосферу полного погружения в межгалактическое пространство. Здесь можно ощутить отсутствие гравитации, свободу полета, побывать на орбитальной станции и выполнить ответственную миссию за 3600 секунд.