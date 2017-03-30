Танцы, викторина, эстафета и театральная премьера для горожан в последние дни марта

Фото театра "Ангажемент"

Танцевальная программа "Ретро" начнется в 18 часов во Дворце национальных культур "Строитель" 30 марта.

31 марта во время викторины "Мир зверей и птиц сходит со страниц" в библиотеке №12 (ул. Маршала Захарова, 5/3) ребят ждут задания на знание рассказов русских писателей о природе. Начало в 10 часов 30 минут.

Библиотека №14 (ул. Геологоразведчиков, 38/4) в 12 часов 31 марта приглашает на просмотр литературы "Я эту землю Родиной зову". Просмотр станет хорошим помощником читателям, интересующимся историей родного края.

В Центре культуры и искусства "Современник" (ул. Олимпийская, 9) в 14 часов 31 марта во время развлекательно-игровой программы "Аты-баты, шли солдаты" всем будут предложены увлекательные игры и конкурсы, эстафеты на смекалку и физическую подготовку.

31 марта в 19 часов Молодежный театр "Ангажемент" им. В. С. Загоруйко (ул. Олимпийская, 8а) приглашает на премьеру спектакля "Река возвращается", сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Соб. инф.