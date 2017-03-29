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Геннадий Иванов вручил знамя движения "Бессмертный полк" Тюменской областной организации ветеранов

15:21 29 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
фото администрации Ялуторовска

Тюменские ветераны войны и труда на парад Победы 9 мая выйдут под знаменем движения "Бессмертный полк". Пенсионер МВД, тюменский журналист и родоначальник акции "Бессмертный полк" Геннадий Иванов вручил знамя на торжественном пленуме, посвященном 30-летию образования Тюменской областной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда.

"В 2017 году нашему движению исполняется 10 лет, - отметил Геннадий Иванов. - Оно начиналось 9 мая 2007 года. И мы гордимся, что оно начиналось именно в Тюмени, как маленький ручеек. Теперь "Бессмертны полк" шагает по всей планете".

Шествие "Бессмертного полка" на демонстрации, посвященной Дню Победы в Тюмени в 2016 году растянулось на 1,5 км, в нем приняли участие более 45 тыс. тюменцев.

По данным МВД России, в праздничных мероприятиях 9 мая 2016 года приняли участие 16 млн россиян.

"Бессмертный полк" начал шествие с Дальнего Востока. Около четырех тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Южно-Сахалинске и закончилось в Калининграде, где продолжалось более часа.

В 2016 году почтить героев войны и выразить солидарность с россиянами вышли на улицы своих городов жители 40 государств: в Берлине и Гамбурге (Германия), Риме, Неаполе, Больцано, Мерано, Милане и Венеции (Италия), Тель-Авиве, Хайфе и Иерусалиме (Израиль), Кишиневе (Молдова), Брисбене (Австралия), Лондоне (Великобритания), Буэнос-Айресе (Аргентина), Алма-Ате (Казахстан), Минске, Могилёве и Гродно (Белоруссия), Лимасоле (Кипр), Пекине (Китай), Бейруте (Ливан), Риге (Латвия), Баку (Азербайджан), Ереване (Армения), Дублине (Ирландия), Монреале и Торонто (Канада), Амстердаме (Нидерланды), Вене (Австрия), Варшаве (Польша), Афинах (Греция), Париже и Страсбурге (Франция), Стокгольме (Швеция), Мадриде и Сан-Себастьяне (Испания), Праге (Чехия), Мехико (Мексика), Душанбе (Таджикистан), Киеве, Донецке и Луганске (Украина), Ташкенте (Узбекистан), Бишкеке (Киргизия), Таллине (Эстония), а также в Вашингтоне, Нью-Йорке, Денвере, Орландо, Сиэтле, Хьюстоне, Сан-Франциско, Бостоне и Чикаго (США).

Вашингтонский Бессмертный полк спел "Катюшу" у ворот Белого дома. Также в акции памяти приняли участие Швейцария, Хорватия, Мальта, Черногория и Индонезия.

Борис Олейник

Теги: Геннадий Иванов , 9 мая , День Победы , ветераны , Память Победы , Бессмертный полк , Великая Отечественная война

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