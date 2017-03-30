Потребности нефтегазового сервиса в эпоху инноваций рассмотрят в Тюменском технопарке

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Круглый стол "Повышение качества подготовки кадров как фактор инновационного развития ТЭК" состоится в Тюменском технопарке 30 марта.

Основная цель заседания: координация действий представителей кадровых служб нефтегазовых, нефтесервисных предприятий с органами власти и учреждениями образования с учетом современных требований к специалистам. В 2017 году предполагается сделать особый акцент на подготовке квалифицированных рабочих кадров, и одновременно с этим сформулировать потребности нефтегазового сервиса с точки зрения инновационного развития ТЭК.

Круглый стол пройдет при поддержке консорциума "Международный объединенный учебный центр". Его совет возглавил экс-министр энергетики РФ Виктор Калюжный. В мероприятии выступит президент консорциума Александр Хавкин и подробно расскажет о деятельности организации, направленной на подготовку кадров для реального сектора экономики.

В блок докладов системы образования войдут выступления опорного Тюменского индустриального университета. Опытом подготовки кадров для нефтегазового комплекса поделятся Тобольский многопрофильный техникум, Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства. Также на мероприятие приедут делегаты Югорского госуниверситета, Сургутского нефтяного техникума, Нефтеюганского индустриального колледжа.

На круглом столе также будут представлены тренажерные комплексы для диагностики и отработки нештатных ситуаций на нефтегазовых месторождениях, а также инновации в области применения систем искусственного интеллекта при проектировании и анализе разработки месторождений углеводородов.

Нефтегазовый и нефтегазосервисный комплекс на мероприятии представят ООО "РН-Уватнефтегаз", ООО "Газпром геологоразведка", ОАО "Сургутнефтегаз", ЗапСибБурНИПИ, ООО "РН-Пурнефтегаз", ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь", ООО "Бентек Дриллинг энд Ойлфилд Системс", ПАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка", ЗАО "ВостокНефтеГазПроект", ООО "ЗАО АМТ", ООО "Югсон-сервис" и др.

Традиционно среди гостей круглого стола ожидаются представители региональных департаментов образования и науки, труда и занятости населения, инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Участники круглого стола посетят с экскурсией Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства, где готовят ряд специалистов для нефтегазового комплекса.

Официальный спонсор мероприятия: ПАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка", партнер: ООО "Газпром геологоразведка".

Мероприятие пройдет в зале "Президент" Тюменского технопарка (Тюмень, ул. Республики, 142) с 10 до 17 часов. Начало регистрации участников: 9 часов 30 минут.

Соб. инф.