Школьникам расскажут об Арктике в День полярника

минобрнауки.рф

Специальный "Арктический урок" Министерства образования и науки совместно с Министерством природы России проведут в школах страны в конце мая, сообщает пресс-служба Минобрнауки.

Почему Арктику называют климатической кухней планеты, какого цвета белый медведь на самом деле и какое влияние оказывает Арктика на повседневную жизнь каждого жителя России, расскажут на всероссийских уроках.

Проект посвятили одной из важнейших дат в истории освоения Арктики - 21 мая исполнится 80 лет со дня организации первой российской дрейфующей экспедиции "Северный полюс" под руководством легендарного полярника И.Д. Папанина. Знаменитый "Папанинский дрейф" открыл новую эпоху в изучении Арктики, а данные, полученные в ходе работы первой дрейфующей станции, вошли в золотой фонд мировых научных исследований.

Ежегодно 21 мая в России отмечается День полярника. Празднование Дня полярника – это не только профессиональный праздник, но дань уважения и памяти покорителям Арктики и Антарктики со стороны современного общества.

Проведение Дня полярника и активное общественное внимание к этой теме способствует популяризации знаний о самых загадочных регионах нашей планеты и повышению интереса к полярным специальностям, считают специалисты.

Ирина Ромашкина