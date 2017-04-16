Тобольский музей Романовых станет центром православного паломничества

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Объектом паломнических показов станет музей царской семьи Романовых, считают сотрудники Тобольского историко-археологического музея-заповедника.

Это связано с канонизацией царственных страстотерпцев Православной церковью. Приобретение предметов культа предполагает, что будущий музей Романовых станет к тому же и объектом паломнического показа.

Как рассказали в пресс-службе Тобольского историко-археологического музея-заповедника, посетители смогут увидеть иконы Преподобного Серафима Саровского, Святого Преподобного Сергия Радонежского, икону Богородицы "Всех скорбящих Радость".

Специалисты также считают, что, к примеру, православным христианам будет важно посетить исторически реконструированный интерьер для домашних богослужений в дни, когда царственным страстотерпцам запрещали посещать Благовещенскую церковь.

Напомним, открытие музея царской семьи Романовых в Тобольске состоится в августе 2017 года.

Ирина Ромашкина