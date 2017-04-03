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Паспорта транспортных средств в России станут электронными

16:38 03 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
minpromtorg.gov.ru

Оформление электронных паспортов на транспортные средства планируют начать в России с 1 июля 2017 года. Соответствующий проект постановления правительства Российской Федерации "О введении в Российской Федерации электронного паспорта транспортного средства и электронного паспорта шасси транспортного средства", как сообщает Минпромторг России, опубликован для прохождения процедуры публичного обсуждения на официальном сайте regulation.gov.ru.

Документ определяет перечень сведений, указываемых в электронном паспорте транспортного средства (ЭПТС), и правила их формирования.

Оформлением электронного паспорта будут заниматься автопроизводитель или его уполномоченный представитель. Таким образом, новый автомобиль при покупке уже будет обладать ЭПТС с уникальным номером. Для регистрации транспортного средства покупателю необходимо будет сообщить инспектору ГИБДД номер электронного паспорта или идентификационный номер (VIN) или предоставить выписку из электронного паспорта, а также договор купли-продажи.

Оформлением электронного паспорта (ЭПТС) будут заниматься автопроизводитель или его уполномоченный представитель. Таким образом, новый автомобиль при покупке уже будет обладать ЭПТС с уникальным номером. Для регистрации транспортного средства покупателю необходимо будет сообщить инспектору ГИБДД номер электронного паспорта или идентификационный номер (VIN) или предоставить выписку из электронного паспорта, а также договор купли-продажи.

Принудительной замены бумажного паспорта транспортного средства на электронный не планируется. Об этом информирует оператор систем электронных паспортов АО "Электронный паспорт", входящее в Госкорпорацию "Ростех".

Предполагается, что замена бумажного паспорта транспортного средства будет происходить при совершении регистрационных действий в следующих случаях: при утрате бумажного ПТС; если бумажный ПТС придет в негодность; если все графы ПТС будут заполнены и по желанию собственника.

Обязательной замены бумажных паспортов шасси транспортных средств на электронные, действующими нормативными правовыми актами не предусмотрено.

Электронный паспорт, по оценке специалистов, позволит консолидировать и хранить всю историю транспортного средства с момента его изготовления или ввоза на территорию Евразийского экономического союза и до утилизации. Это значительно усложнит искажение информации и будет способствовать защите прав потребителей на автомобильном рынке не только Российской Федерации, но и на рынках государств-членов Евразийского экономического союза.

Все данные о новом или старом собственнике, при наличии их разрешения на обработку персональных данных, теперь смогут находиться в специальной Системе электронных паспортов. При необходимости нынешний собственник автомобиля сможет оттуда получить нужную информацию.

Проектом постановления устанавливается предельный размер оплаты услуг, предоставляемых национальным оператором, за оформление электронного паспорта – 250 рублей для автопроизводителей, а для иных физических и юридических лиц – 600 рублей, включая услуги оператора. На текущий момент стоимость выдачи нового паспорта на бумажном носителе составляет 800 рублей.

Более того, внедрение ЭПТС позволит автоматизировать большинство процессов, связанных с оборотом паспортов и регистрацией транспортных средств, а также исключит затраты на производство, перевозку, хранение, обработку и утилизацию паспортов на бумажном носителе в размере около 900 рублей за единицу, которые в настоящий момент несет МВД России.

Проект постановления подготовлен для реализации Федерального закона от 2 июня 2016 г. № 156-ФЗ "О ратификации соглашения о введении единых форм паспорта транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства) и паспорта самоходной машины и других видов техники и организации систем электронных паспортов" и в соответствии с поручением заместителя председателя правительства Российской Федерации Аркадия Дворковича. 

Теги: электронный документооборот , ПТС , Минпромторг , автовладельцы , транспорт

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