В Тюмени презентовали книгу о самой большой журналистской династии России

Фото ИА "Тюменская линия"

"Родословная", которую 20 лет назад написал родоначальник журналистской династии Фатеевых Александр Прокопьевич, легла в основу книги "Мы - цепь времен", которую презентовали в Тюменском доме журналистов.

Книга в 630 страниц создана полностью на собственные средства большой семьи.

Председатель Тюменского отделения Союза журналистов России Владимир Кузнецов напомнил, что семья Фатеевых внесена в Книгу рекордов России как самая большая, насчитывающая 500 лет, династия журналистов.

Внучка Александра Фатеева Елена Суслова рассказала, что название книги взято из поэмы Владимира Фатеева, одного из сыновей знаменитого журналиста, которую он посвятил золотой свадьбе родителей.

Помимо родословной Фатеевых, в издание вошли около 80 статей Александра Прокопьевича.

Дарья Казакова