Жители Тюмени помогают автоинспекторам выявлять нарушения правил движения

Фото ГИБДД Тюменской области

33 дорожно-транспортных происшествия, совершенных по вине водителей автобусов, зарегистрированы в Тюмени с начала 2017 года. В них пострадали 35 человек.

В эту статистику входят и случаи падения пассажиров в салоне общественного транспорта, причем именно они составляют большую ее часть – около 80%, сообщает управление Госавтоинспекции Тюменской области.

В областном центре за три месяца вынесли около 700 постановлений о привлечении водителей общественного транспорта к ответственности за совершение различных нарушений. Почти 50 из них зафиксировали и направили в ГИБДД участники дорожного движения.

Активно поддерживает работу по повышению безопасности пассажирских перевозок в областном центре администрация Тюмени. В 2016 году на всех городских автобусах размещены наклейки "Я нарушил ПДД? Сообщи в ГИБДД!".

Направить информацию о нарушении оперативно можно, воспользовавшись сервисом "Прием обращений" официального сайта Госавтоинспекции МВД России. Основанием для возбуждения делопроизводства при этом будет заявление, а видеозапись – доказательством.

Обязательно нужно указать время и место нарушения, а также контактные данные – так автоинспектор сможет связаться с заявителем для уточнения сведений.

Соб. инф.