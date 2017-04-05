Детско-юношеские центры и спортшколы Тюмени представят программы летнего отдыха

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Очный этап конкурса летних вариативных программ "Лето – это маленькая жизнь" пройдет в Центре развития и творчества детей и юношества "Грант" 6 апреля. Начало в 9 часов.

Членам жюри предстоит посмотреть и оценить 15 программ, которые представят учреждения отрасли спорта и молодежной политики.

Центр "Авангард" представит программу "Вокруг света за лето". В течение смены участники будут открывать культуру, традиции и историю различных стран мира, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

"Алькор" презентует проект "Город спорта", согласно которому каждый участник смены становится его жителем и трудится на благо города. Ежедневно дети зарабатывают символические медали за прохождение различных испытаний. В конце смены участники, набравшие больше всех наград, получат звание "Почетный житель города спорта".

Педагоги "Бригантины" разработали программу "Страна Сибирия", представляющую приключенческую игру с элементами исследовательской, творческой, декоративно-прикладной, технической, естественнонаучной деятельности.

"В доме Буркова" презентуют проект "Город мастеров", главная идея которого - познакомить детей с профессиями, существовавшими в городах в XVIII - XIX вв.

Сотрудники центра "Вероника" подготовили программу "Волшебная страна "ГТОшка" - площадка, на которой ребята познакомятся с историей развития комплекса ГТО, его символами, попробуют свои силы в выполнении нормативов.

"Грант" представит программу "Фестиваль ток-шоу "МедиаФокус". Обучающиеся пройдут подготовку, проявят таланты и способности в области хореографии, риторики, вокала, видеосъемки, фотографирования и создадут ток-шоу.

Сотрудники "Грации" подготовили проект "ГТО - путь к медалям!". На протяжении смены участники знакомятся с комплексом ГТО и подготовятся к сдаче нормативов.

"КДТ им. А. М. Кижеватова" разработал программу палаточного лагеря "Школа юного разведчика", которая предполагает организацию досуга детей, подростков и молодежи в летнем палаточном лагере по программе военно-патриотического воспитания и пропаганды здорового образа жизни.

Центр "Контакт" презентует проект "Время твоего успеха" а в в школе "Неге" подготовили программу "Мел желаний".

Центр "Пламя" пригласит детей в волшебную страну "Экворд", а в "Ровеснике" предложат поучаствовать в "Экологической мозаике".

Сотрудники СДЮСШОР №3 представят программу "Береги свою планету", которая предусматривает создание оптимальных условий для оздоровления, занятости и укрепление здоровья детей, подростков и молодежи в летний период.

Представители центра "Фортуна" выступят с защитой проекта эколого-туристического палаточного лагеря "ФОРТ-ПОСТ", представленного в форме квеста.

"Центр дзюдо" презентует программу "Я шагаю по Тюмени". По замыслу организаторов, все участники лагеря являются жителями "Зеленой страны". Каждый отряд придумывает название своего города, эмблему, выбирает мэра. На общем собрании мэры принимают законы для жителей всей страны.

Учреждения, занявшие призовые места, получат материальные средства на реализацию проектов.

Соб. инф.