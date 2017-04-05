"Газпром межрегионгаз Север" подвел итоги спецмероприятий на территории Южного треста

Фото АО «Газпром газораспределение Север»

7 тыс. 974 узла учета газа у физических лиц и 528 узлов учета газа у юридических лиц проверили сотрудники управляющей организации ООО "Газпром межрегионгаз Север" вместе с работниками АО "Газпром газораспределение Север" в марте.

Они провели очередной этап масштабных комплексных мероприятий, направленных на повышение качества и обеспечение достоверности учета потребляемого газа на территории юга Тюменской области.

"В 43 населенных пунктах Ялуторовского, Юргинского, Омутинского, Исетского районов и Заводоуковского городского округа работали выездные бригады из числа сотрудников нашей организации, которые выполняли проверки предприятий, обход абонентов, проверяли исправность газового оборудования", - прокомментировал заместитель генерального директора по реализации газа и оперативному учету газопотребления ООО "Газпром межрегионгаз Север" Рафаэль Туляков.

За время проведения мероприятий также обследован 631 км газовых сетей. Выявлены факты нарушений абонентами сроков передачи показаний, вмешательства в работу узлов учета газа. Все выявленные нарушения устранялись на месте немедленно.

В ближайшее время аналогичные рейды пройдут в других районах области, сообщает пресс-служба АО "Газпром межрегионгаз Север".

Соб. инф.