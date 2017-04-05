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Сергей Иванов: Россия - экологический донор планеты

15:10 05 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Подавляющее большинство регионов России находится в хорошем экологическом состоянии. Об этом заявил журналистам специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на брифинге в Тобольске 5 апреля.

"Россия в целом - экологический донор планеты. Наши леса, степи, болота, тундра поглощают огромное количество углекислого газа, который вырабатывается не нами", - подчеркнул спецпредставитель президента. При этом Сергей Иванов отметил, что в отдельных регионах и крупных городах есть проблемы, связанные с плохим состоянием атмосферного воздуха.

"Минприроды публикует такие данные, они ни для кого не секрет. Неблагополучное состояние атмосферы отмечается в крупных промышленных центрах, например, в Челябинске и Красноярске, а также в некоторых портовых городах, в частности, в порту Ванино, где производится перевалка угля. Ситуацию в таких городах я держу под личным контролем", - добавил он.

В Москве вредные выбросы в атмосферу на 98% состоят из автомобильных выхлопных газов, отметил Сергей Иванов.

"Что с этим делать? Двигаться по пути, которым идет весь мир - строить новые дороги, развязки, парковки, транспортно-пересадочные узлы. Ведь большую часть вредных выбросов автомобили производят не во время движения, а когда стоят в пробках. Необходимо развивать общественный транспорт, работающий на электричестве или газовом топливе", - считает спецпредставитель президента.

По словам Сергея Иванова, в каждом российском регионе существуют экологические проблемы, которые необходимо решать.

"Руководство регионов и крупного бизнеса это понимает. Большинство крупных российских компаний переходит на экологически безопасные технологии. Пример компании СИБУР доказывает, что это вполне реальная задача для современного производства", - отметил спецпредставитель президента.

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admtyumen.ru
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Евгений Бабенко

Теги: Тобольск , экология , СИБУР , Сергей Иванов

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