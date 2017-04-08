Мировой лидер детской нейрохирургии проводит мастер-класс в Тюмени

Фото пресс-службы ФЦН

Детские нейрохирурги со всей России принимают участие в международном образовательном курсе с мастер-классами "Актуальные вопросы детской нейрохирургии. Современные методы лечения краниосиностозов с мастер-классом по эндоскопическому оперативному лечению", который проходит в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени.

Главным спикером мероприятия стал один из признанных мировых лидеров в детской нейрохирургии, руководитель израильского центра нейрофиброматоза, профессор Шломи Константини. Он выступил перед слушателями с лекцией об опухоли головного и спинного мозга у детей и глиоме перекреста зрительных нервов.

Затем совместно с главным врачом ФЦН Альбертом Суфиановым израильский профессор провел мастер-класс для российских нейрохирургов по эндоскопическому лечению краниосиностозов.

Как отметил заведующий детским отделением нейрохирургического центра Юрий Якимов, эндоскопические операции составляют до 80% в практике детских нейрохирургов, поэтому приобрести новые навыки будет полезно для всех участников мастер-класса. На примере лечения краниосиностоза специалисты оттачивали технику эндоскопической ассистенции, используя в качестве биологического материала лопатки животных.

"Наша цель – массово тиражировать новые технологии, которые внедрил Альберт Суфианов в ФЦН. После подобных курсов современные методы лечения начинают использовать в других городах, и я считаю, что в этом есть наша заслуга", - пояснил он.

Участница образовательного курса врач-нейрохирург из курганского центра Елизарова Ольга Павлова отметила актуальность мероприятия и его доступность для специалистов. По ее словам, в стране подобные конференции практически не проводятся, а зарубежные поездки для российских медиков малодоступны из-за высокой стоимости участия и дальности.

"В Тюмени в этом отношении все очень удобно. Я приехала сюда, потому что хочу научиться эндоскопическому лечению краниосиностоза, чтобы внедрить в своей практике. Я знаю, что руководитель ФЦН Альберт Суфианов - выдающийся человек, член многих международных сообществ, и он активно продвигает отечественную детскую нейрохирургию. Возглавляя учреждение, он еще и остается практикующим врачом. Это встречается очень редко и вызывает большое уважение", - рассказала Ольга Павлова.

Ее коллега из Уфы Нафиса Фатхутдинова также приехала в центр нейрохирургии в Тюмень с твердо поставленной целью – научиться малоинвазивному способу эндоскопического лечения.

"Как нейрохирургу мне бы хотелось проводить операции с наименьшим вмешательством и максимальным результатам, для этого я и решила поучаствовать в этом мастер-классе", - сказала она, отрабатывая наложение фрезевого отверстия при помощи бора.

Отметим, детское отделение ФЦН, основанное в 2011 году, по праву считается одним из лучших по технологичности и хирургическим показателям успешности не только в России, но и за рубежом. В прошедшем году врачами НХО №1 было проведено около 600 операций, что говорит о востребованности предоставляемой в центре высокотехнологичной медицинской помощи и профессионализме тюменских хирургов.

"Детская нейрохирургия – довольно узкая специализация, требующая максимальной профессиональной деликатности врача. Поэтому ей не всегда занимаются, так как при работе с детьми существует множество специфичных особенностей. Еще несколько лет назад, к примеру, пациентов с гидроцефалией в России лечили лишь в столичных клиниках. Теперь же благодаря эндоскопическим технологиям Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени является лидером в этом направлении, и детей уже отправляют к нам из других регионов страны и даже из стран СНГ", - резюмировал Альберт Суфианов.

Мастер-класс продлится два дня, его организацию взяли на себя Ассоциация нейрохирургов Тюменской области совместно с кафедрой нейрохирургии первого МГМУ им. И. М. Сеченова при активном участии Федерального центра нейрохирургии в Тюмени.