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В Тюмени разработают кодекс велосипедистов

16:49 07 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
velo-tmn.ru

Основные правила дорожного движения и рекомендации для тюменских велосипедистов войдут в отдельный документ – "Кодекс велосипедистов".

Об этом сообщил председатель областной федерации велоспорта, депутат Тюменской городской думы Юрий Баранчук на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

"Прежде чем сесть за руль автомобиля, вы получаете права. То же самое должно быть с велосипедом – прежде чем выехать в город, нужно изучить правила движения. От этого напрямую зависит ваше здоровье и безопасность. Кодекс велосипедиста объединит самые важные рекомендации и станет главным руководством для любого велолюбителя", - подчеркнул он.

Внести предложения в новый документ могут и сами горожане, сделать это можно на портале Вело-ТМН.

Напомним, в 2016 году на дорогах региона произошло 74 ДТП с участием велосипедистов.  Четверо человек погибли, 45 получили травмы разной степени тяжести.

Евгения Шевцова

Теги: велосипедисты , Юрий Баранчук , правила дорожного движения

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