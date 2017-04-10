Семьдесят три года назад советские войска освободили Одессу

topwar.ru

Войска под командованием Родиона Малиновского освободили Одессу от фашистов 10 апреля 1944 года. Одесса одной из первых получила звание города-героя.

В конце июля 1941 года фронт вплотную приблизился к Одессе. 5 августа поступил приказ ставки Верховного главнокомандования: "Одессу не сдавать и оборонять до последней возможности, привлекая к делу Черноморский флот".

С 5 августа по 16 октября 1941 года длилась оборона города. Советские войска Приморской армии под командованием генерал-лейтенанта Георгия Софронова, с 5 октября — генерал-майора Ивана Петрова при поддержке Черноморского флота под командованием вице-адмирала Филиппа Октябрьского отразили ряд штурмов превосходящих сил 4-й румынской армии. 1-16 октября по приказу Ставки войска из Одессы были эвакуированы в Севастополь.

Десятки тысяч горожан рыли окопы, противотанковые рвы, ставили проволочные заграждения, строили блиндажи. На улицах росли баррикады. Многие рабочие ушли на фронт, к станкам встали подростки, женщины, пенсионеры. Фашистам в окрестностях Одессы удалось захватить водонасосную станцию. Воду в городе (единственный случай за всю войну) выдавали по карточкам.

В ознаменование заслуг защитников Одессы указом президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года учреждена медаль "За оборону Одессы", которой награждены более 30 тыс. человек.

С 16 октября 1941 года по 9 апреля 1944 года Одесса была оккупирована немецко-румыно-фашистскими войсками. В период оккупации в городе действовали пять партизанских отрядов, 45 подпольных патриотических групп. Базой для действий партизан служили катакомбы, образовавшиеся на месте добычи известняка для строительства.

За время оккупации, которая продолжалась 907 дней, в Одессе погибли 82 тыс. жителей, 78 тыс. человек были угнаны на принудительные работы в Германию.

Город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков 10 апреля 1944 года во время Одесской операции, которую 26 марта — 14 апреля 1944 года провели войска 3-го Украинского фронта. После успешного проведения Березнеговато-Снигиревской операции 6-18 марта 1944 года главные силы 3-го Украинского фронта под командованием генерала армии Родиона Малиновского 27-28 марта форсировали Южный Буг и развернули решительное наступление в общем направлении на Николаев и Одессу.

Группировка советских войск к началу операции имела 470 тыс. человек. Использовались 12 тыс. 678 орудий и минометов, 435 танков и самоходно-артиллерийских установок, 436 самолетов. Она превосходила противника в численности солдат — в 1,3, в артиллерии — в четыре, в танках — в 2,7 раза, но в 1,3 раза уступала ему в самолетах. Поддержка наступления войск фронта возлагалась на 17-ю воздушную армию, а также на авиацию и корабли Черноморского флота под командованием адмирала Филиппа Октябрьского.

Войскам 3-го Украинского фронта противостояли пополненные войска немецкой 6-й и румынской 3-й армий группы армий "А" (с 5 апреля "Южная Украина") под командованием генерал-фельдмаршала Эвальда Клейста, с 1 апреля — генерал-полковника Фердинанда Шернера. Они насчитывали 350 тыс. человек, вооруженных 3,2 тыс. орудий минометов, 160 танками и штурмовыми орудиями. На этом направлении противник мог использовать до 550 боевых самолетов 1-го авиационного корпуса немецкого 4-го воздушного флота и румынского авиационного корпуса.

Одесская операция началась в ночь на 27 марта, когда армии правого крыла и центра 3-го Украинского фронта приступили к расширению захваченных ранее плацдармов. Успеху операции способствовал глубокий охват южной группировки противника войсками 2-го Украинского фронта, которые к концу марта форсировали реку Прут и вышли на подступы к Яссам. 28 марта советские войска освободили Николаев. 6-я немецкая армия под давлением угрозы, нависшей над ее левым флангом и тылом, вынуждена была начать отход за реку Днестр. Войска фронта перешли к преследованию противника в направлениях Тирасполя и Раздельной.

30 марта на левом крыле фронта войска 28-й армии с помощью морского десанта освободили Очаков и развернули наступление на Одессу. 4 апреля 37-я армия и конно-механизированная группа овладели железнодорожным узлом "Раздельная" и перерезали последнюю железнодорожную ветку, связывавшую войска противника между собой. Подводные лодки и торпедные катера Черноморского флота вели активные действия на вражеских коммуникациях, срывая эвакуацию немецко-фашистских войск. Было потоплено свыше 30 вражеских судов.

В ночь на 10 апреля войска 8-й гвардейской, 6-й и 5-й ударной армий при содействии партизан после короткой артиллерийской подготовки атаковали противника в Одессе. Войска 8-й гвардейской армии ворвались в западную часть города, а соединения 6-й и 5-й ударных армий теснили врага с севера и северо-запада.

Всю ночь шли ожесточенные уличные бои, в результате которых советские войска полностью овладели городом и портом на Черном море.

К 10 часам 10 апреля советские войска полностью освободили Одессу.

Значительную помощь в освобождении города оказали партизаны и подпольщики. Они помогли очистить город от врага и предотвратили взрывы порта, причалов, зданий, складов. В ночь на 10 апреля партизаны нанесли удар по противнику с тыла. Партизаны Куяльницкого отряда под командованием Леонида Горбеля уничтожили подрывную команду противника, которая должна была взорвать дамбу Хаджибеевского лимана и затопить Пересыпь, которая открывала советским войскам путь в город. За время партизанской войны против оккупантов партизаны уничтожили свыше 5 тыс. вражеских солдат и офицеров, подорвали 27 воинских эшелонов, уничтожили 248 автомашин, спасли от угона в Германию около 20 тыс. советских граждан.

12 апреля войска 3-го Украинского фронта освободили Тирасполь, а 14 апреля вышли к реке Днестр и овладели плацдармом на его западном берегу южнее Бендер.

В результате Одесской операции советские войска нанесли тяжелое поражение 6-й немецкой и 3-й румынской армиям. Противник потерял за время операции свыше 27 тыс. человек убитыми и более 11 тыс. пленными, вышли из строя 952 орудия, 443 танка и штурмовых орудия, уничтожены 95 складов с боеприпасами и продовольствием.

27 соединениям и частям, наиболее отличившимся при освобождении города, присвоено почетное наименование "Одесских".

За героизм и отвагу, проявленные в боях за город, 14 человек удостоены званий Героя Советского Союза, более 2 тыс. человек награждены орденами и медалями СССР.

1 мая 1945 года приказом Верховного главнокомандующего Одесса объявлена городом-героем. 8 мая 1965 года указом президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся заслуги перед родиной, мужество и героизм, которые трудящиеся города проявили в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, город-герой Одесса награжден орденом Ленина и медалью "Золотая Звезда".

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

Соб. инф.