Паракули тюменских студентов могут попасть в топ-15 Red Bull Doodle Art 2017

Фото с сайта www.redbulldoodleart.com - дудл студентки ТюмГУ марии Сапецкой

Более 110 дудлов тюменских студентов поступило на международный студенческий конкурс Red Bull Doodle Art 2017. Топ-15 работ определит онлайн-голосование 16 апреля.

Голосование за лучшую работу дудл-художника проводится на сайте www.redbulldoodleart.com до 14 апреля. 16 апреля на национальной выставке в Москве жюри выберет среди них одну лучшую, и ее автор отправится представлять страну на мировом финале.

Победитель национального отбора получит уникальный шанс сразиться за победу в необычных условиях виртуальной реальности. Наравне с финалистами из более чем 40 стран он пройдет курс по 3D графике, чтобы нарисовать свое финальное произведение в трехмерном пространстве.

Итоговые работы будут выставлены в международной виртуальной галерее, где ценители искусства со всего земного шара смогут полюбоваться паракулями в трехмерном пространстве. Победителя международного финала выберет судейская коллегия.

Соб. инф.