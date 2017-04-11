Тюменцы жалуются на должностных лиц, здравоохранение и ЖКХ

duma72.ru

Жители Тюменской области в 2016 году чаще всего жаловались на действия или бездействие должностных лиц, на состояние здравоохранения, на жилищные и жилищно-коммунальные вопросы. Об этом на заседании комитета областной думы по государственному строительству и местному самоуправлению сообщил уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев.

"В прошлом году к нам обратился 1 тысяча 141 человек, - пояснил он. - Больше всего уже не первый год люди жалуются на действия или бездействия должностных лиц. На втором месте вопросы здравоохранения, третьем – это жилищные вопросы и на четвертом – жилищно-коммунальные".

В прошлом году, по словам Сергея Миневцева количество жалоб на должностные лица выросло на 32%. Люди все чаще жалуются на сотрудников полиции, ГИБДД, УФСИН, судебных приставов, прокуратуры, судов, адвокатов, нотариусов, на руководителей департаментов, коммерческих структур, детских садов, органов опеки пенсионного фонда, налоговой, загса.

В вопросах охраны здоровья и медицины нарекания жителей региона, по данным уполномоченного по правам человека, вызывает в основном амбулаторно-поликлиническая служба. "Это хамство в приемных отделениях, регистратурах, есть вопросы по лекарственному обеспечению, но они решаются оперативно", - отметил Сергей Миневцев.

Среди жилищных вопросов в лидерах остаются жалобы на порядок выделения жилья, капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение из ветхих и аварийных домов. В жилищно-коммунальной сфере много жалоб на деятельность управляющих компаний, на рост тарифов.

Борис Олейник