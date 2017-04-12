"Транснефть – Сибирь" провела экскурсию для студентов ТИУ

фото ИА "Тюменская линия"

АО "Транснефть – Сибирь" организовало для студентов четвертого курса Тюменского индустриального университета (ТИУ) техническую экскурсию на Тюменский ремонтно-механический завод (ТРМЗ), входящий в структуру акционерного общества.

Участники мероприятия ознакомились с основными направлениями деятельности ТРМЗ, осмотрели литейное производство, механический цех, станки с числовым программным управлением, стенды для испытаний ремонтируемого оборудования.

Студенты, который не первый раз посещают производственные объекты АО "Транснефть – Сибирь", планируют связать профессиональную деятельность с предприятием. Ежегодно в апреле акционерное общество проводит ряд экскурсий для учащихся ТИУ всех курсов.

Первокурсники традиционно встречаются с главными специалистами АО "Транснефть – Сибирь", которые рассказывают им об основных направлениях работы предприятия. Студенты второго курса посещают Тюменский нефтепроводный профессиональный колледж, учредителем которого является АО "Транснефть – Сибирь", где проводится обучение по рабочим специальностям, а также переподготовка, повышение квалификации инженерного и рабочего состава. На третьем курсе будущие специалисты нефтепроводной отрасли посещают реальное производство – линейную производственно-диспетчерскую станцию "Торгили" Тюменского управления магистральных нефтепроводов.

Все экскурсанты обучаются в университете по направлению от АО "Транснефть – Сибирь". Технические экскурсии являются одной из важных составляющих кадровой работы акционерного общества с будущими сотрудниками. Подобные мероприятия позволяют последовательно знакомить их с деятельностью будущего работодателя и корпоративной культурой с тем, чтобы в будущем молодым специалистам было проще адаптироваться на производстве, сообщает пресс-служба АО "Транснефть – Сибирь".

Соб. инф.