Тюменцам предлагают шанс выиграть абонемент в бассейн

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Принять участие в акции, которая проводится в группе "ГТО в Тюмени" в социальной сети "ВКонтакте", приглашает тюменцев департамент по спорту и молодежной политике администрации города совместно со спортивным комплексом "Гагаринский".

Для того, чтобы побороться за ценную награду, – безлимитный абонемент на посещение бассейна "Гагаринский" (ул. Макарова, 2/1) - следуйте инструкциям.

Абонемент дает его обладателю право на посещение бассейна в течение месяца (1 день – 1 плавательная смена 45 минут), паровой комнаты и кроссфит-зала (с 17 до 22 часов).

Кроме того, в 25-тиметровом бассейне СК "Гагаринский" каждый желающий может подготовиться самостоятельно либо с тренером к выполнению норматива "плавание" в рамках ВФСК "ГТО", а впоследствии и пройти само тестирование, сообщает городской многопрофильный центр.