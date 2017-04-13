Областная научная библиотека распечатает портреты для "Бессмертного полка"

admtyumen.ru

Акция "На парад с портретом деда" проходит в Тюменской областной научной библиотеке имени Дмитрия Менделеева. До 28 мая здесь можно оцифровать и распечатать портреты родственников к майскому параду.

Фотографии принимают на ул. Орджоникидзе, 59 в холле первого этажа с 9 до 22 часов со вторника по пятницу и с 11 до 19 часов в выходные. Нужно указать фамилию, имя и отчество участника войны и приложить заявление. Также можно заказать портреты тружеников тыла и детей войны. При подаче двух заявлений услуга будет бесплатной.

Библиотека изготавливает портреты только формата А4. Срок изготовления - два-три рабочих дня.

Акция проходит по инициативе областного совета ветеранов войны и труда, ее поддерживает правительство Тюменской области и молодежные организации, сообщает пресс-служба областной научной библиотеки.

Соб. инф.