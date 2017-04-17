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О значении Ледового побоища расскажут в тюменской библиотеке

08:49 17 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
mkrf.ru

Сходить на танцы, узнать о творчестве Ивана Айвазовского, о битве на Чудском озере, поговорить про авторские права и познакомиться с историей древнего монастыря можно в Тюмени 17 и 18 апреля.

17 апреля в 18 часов начнется танцевальный вечер во Дворце национальных культур "Строитель" (ул. Республики, 179).

18 апреля в 11 часов в библиотеке №14 (ул. Геологоразведчиков, 38/4) начнется электронная презентация "Битва на Чудском озере".

Учащиеся школы №13 (ул. Игримская, 30) в 12 часов узнают, почему Ледовое побоище считалось одной из крупнейших битв за всю историю немецко-рыцарской агрессии в Прибалтике.

Дом культуры "Орфей" (ул. 70 лет Октября, 5в) 18 апреля в 13 часов приглашает на программу "Лучшие картины И. К. Айвазовского".

Литературно-правовой библиопазл начнется в 13 часов в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2).

Участники встречи в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) 18 апреля в 13 часов познакомятся с историей самого древнего монастыря, который был закрыт в 1923 году и теперь возрожден, узнают о роли святителя Филофея (Лещинского) в восстановлении монастыря.

На беседу-диалог "Правила, обязательные для всех" в библиотеку №4 (ул. Ватутина, 14/1) в 13 часов 30 минут приглашаются читатели среднего школьного возраста, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Соб. инф.

Теги: история , танцы , Ледовое побоище , ДК Строитель , библиотеки , Филофей Лещинский , ДК Орфей

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