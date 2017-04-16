up

16.04.2017 воскресенье

EUR 59.7791

USD 56.2945

В Тюмени 2..4 С 7 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменский благотворительный фонд организует концерт в поддержку двухгодовалого Ромы

16:24 16 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати

Благотворительный фонд "Подари детям жизнь" (Тюмень), помогающий детям, больным ДЦП, организует 30 апреля благотворительный концерт для помощи в лечении двухгодовалого ребенка — Ромы Шатрок.

Как рассказали сотрудники фонда, у мальчика ДЦП, двойная гемиплегия и симптоматическая эпилепсия. И лечение ему нужно как можно скорее. С концерта организацторы намерены собрать до 250 тыс. рублей — столько необходимо на лечение ребенка в Москве.

На концерте выступят участники хореографической мастерской "Виктори" под руководством Алены Зыковой, театр моды "Либерти", инструментальный дуэт "ПроМо" и другие артисты. Также перед и после концерта тюменские рукодельницы проведут для всех гостей мастер-классы по хэнд-мейду, организуют аукцион поделок, пишет "Вслyх.рy".  

Благотворительный концерт пройдет в ДК "Нефтяник" 30 апреля в 14 часов. Деньги, вырученные с билетов, пойдут на оплату лечения и реабилитации мальчика. Стоимость билета — 300 рублей.

Последние новости

17:21 Тюменские инженеры создадут искусственный интеллект
16:24 Тюменский благотворительный фонд организует концерт в поддержку двухгодовалого Ромы
16:19 Роскомнадзор заблокировал нарушающие тайну переписки интернет-ресурсы
15:13 В Тюмени проведут фестиваль дворовых игр
15:02 Мавзолей Ленина откроют для посетителей 18 апреля
14:34 Россия обошла Турцию и Болгарию в рейтинге конкурентоспособности в туризме
14:19 В Тюменской области продолжается работа по организации летнего отдыха детей
13:29 Христиане отмечают Пасху
13:08 Тюменцев приглашают присоединиться к российскому флешмобу по экологии
12:20 Hubble сделал снимки гигантских извергающихся криовулканов Европы
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: в паводок нужно действовать на опережение

Тюменская область и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого заключили соглашение о сотрудничестве

Миллиардные инвестиции придут в Ишим и Ишимский район

Политика

Тюменские депутаты решают, сколько подписей нужно собрать в поддержку гражданской законодательной инициативы

Генсовет "Единой России" перезапустил платформы и утвердил новых председателей

Алексей Алешин в рамках рабочей поездки в Тюменскую область проинспектировал Ростехнадзор

Экономика

Банк "Открытие" подписал соглашение с администрацией Сургутского района

ВТБ выступил финансовым консультантом сделки по продаже НК "Конданефть"

﻿Доллар и евро подешевели из-за страстной пятницы, считают эксперты  

Общество

Тюменские инженеры создадут искусственный интеллект

Тюменский благотворительный фонд организует концерт в поддержку двухгодовалого Ромы

Роскомнадзор заблокировал нарушающие тайну переписки интернет-ресурсы

Спорт

Обладателя главного приза турнира по бодибилдингу определят в "Пионере"

Денис Франскевич пообещал сохранить контракт с "Рубином"

Тюменского голкипера пригласили в ЦСКА

Происшествия

Жительница Тюменского района оставила младенца без присмотра и села за руль нетрезвой

В Тюмени на Широтной горела квартира

В исправительную колонию в Ишиме пытались доставить наркотики
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+