Тюменский благотворительный фонд организует концерт в поддержку двухгодовалого Ромы

Благотворительный фонд "Подари детям жизнь" (Тюмень), помогающий детям, больным ДЦП, организует 30 апреля благотворительный концерт для помощи в лечении двухгодовалого ребенка — Ромы Шатрок.

Как рассказали сотрудники фонда, у мальчика ДЦП, двойная гемиплегия и симптоматическая эпилепсия. И лечение ему нужно как можно скорее. С концерта организацторы намерены собрать до 250 тыс. рублей — столько необходимо на лечение ребенка в Москве.

На концерте выступят участники хореографической мастерской "Виктори" под руководством Алены Зыковой, театр моды "Либерти", инструментальный дуэт "ПроМо" и другие артисты. Также перед и после концерта тюменские рукодельницы проведут для всех гостей мастер-классы по хэнд-мейду, организуют аукцион поделок, пишет "Вслyх.рy".

Благотворительный концерт пройдет в ДК "Нефтяник" 30 апреля в 14 часов. Деньги, вырученные с билетов, пойдут на оплату лечения и реабилитации мальчика. Стоимость билета — 300 рублей.