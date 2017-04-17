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Активность клещей повышается

14:38 17 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Двое взрослых и один ребенок трех лет пострадали от укусов клещей в Ишиме, в Викулово – один взрослый, в Абатском - трое детей.

Все обратившиеся за медицинской помощью не привиты от клещевого энцефалита, им поставили иммуноглобулин, сообщает пресс-служба областной больницы №4 Ишима.

Самым эффективным средством защиты от клещевых инфекций является вакцинация. В 2017 году на бесплатные прививки могут рассчитывать работники лесных хозяйств, студенты-участники стройотрядов, сотрудники МЧС, призывники, учителя, дети, которые занимаются спортивным ориентированием, землеустройством и прочими работами в лесу. Все остальные категории граждан смогут привиться за счет собственных средств.

Клещевой энцефалит – тяжелое заболевание, которое может привести к летальному исходу, поэтому медики рекомендуют родителям прививать детей с двухлетнего возраста.

На природу необходимо выезжать в одежде, которая максимально закрывает все части тела. Кроме этого, нужно постоянно осматривать друг друга.

По поводу присасывания или обнаружения клеща с начала сезона в областную инфекционную клиническую больницу обратились 38 взрослых, в областную клиническую больницу №2 - восемь детей. Случаев выявления клещевого энцефалита не зарегистрировано.

Соб. инф.

Теги: Ишим , Абатский район , Ишимский район , вакцинация , здравоохранение , профилактика , клещи , Викуловский район , клещевой энцефалит

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