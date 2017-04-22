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Комедия Мольера для партнеров банка "Открытие"

18:46 21 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Западно-Сибирского филиала банка «Открытие»

Более 300 клиентов банка "Открытие" собрались в культурном центре "Обь" на театральном вечере в Нефтеюганске.

Они насладились спектаклем-комедией Мольера "Плутни Скапена" Тобольского драматического театра, сообщает пресс-служба финансовой организации.

Гостей вечера приветствовал региональный директор банка "Открытие" по УФО Александр Дарданов: "Мы встречаемся под брендом крупнейшей частной финансовой корпорации "Открытие", в состав которой вошел Ханты-Мансийский банк. Уверен, многих из вас с ним связывают долгие годы плодотворного сотрудничества. Мы постарались устроить небольшой праздник для наших партнеров из Нефтеюганска, Нефтеюганского района, Пыть-Яха, чтобы подчеркнуть важность совместной работы и показать, что мы всегда открыты для общения".

После спектакля гости в камерной обстановке смогли пообщаться с руководством Западно-Сибирского филиала банка "Открытие", получить ответы на свои вопросы, обсудить аспекты дальнейшего сотрудничества.

Генеральный директор ООО Промышленно-торговая компания "Техно-Альянс" Александр Колодич: "Ханты-Мансийский банк – это хорошая компания, на которую можно положиться. По-моему, настоящий народный банк с широкой линейкой предложений для всех. Для многих он стал открытием. И то, что он стал частью крупнейшей в России финансовой структуры – лишь подтверждение этому". 

Депутат думы Нефтеюганска Андрей Белоконь: "Я уже на протяжении многих лет являюсь клиентом Ханты-Мансийского банка, то есть, теперь уже банка "Открытие". Здесь очень интересная система вкладов, хорошие бонусные предложения. Теперь, когда банк присоединился к большой финансовой структуре, уверен, что возможностей у клиентов станет еще больше".

Управляющая городским хозяйством МБУ УГХ МО г. Пыть-Ях Оксана Вислобокова: "Представители банка "Открытие" пригласили нас на знаменитый спектакль Тобольского театра. Очень давно хотелось его посмотреть, поэтому такое внимание вдвойне приятно. Мы очень счастливы, что смогли приехать в Нефтеюганск издалека, из Пыть-Яха и, конечно, не ожидали, что нас здесь так встретят. Спасибо банку "Открытие" за хорошее настроение".

Соб. инф.

Теги: Ханты-Мансийский банк , театр

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