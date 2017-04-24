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В Тюмени вынесли приговор наркодельцу из Симферополя

13:00 24 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото следственного комитета РФ

К шести годам заключения осужден жительСимферополя за покушение на сбыт в Тюмени 6,4 кг марихуаны.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 32-летний Евгений Григорян
в июне 2016 года в пригороде Симферополя нарвал дикорастущей конопли и спрятал на храние в гараж. Приезжая в Тюмень в качестве предпринимателя, Григорян решил обогатиться на сбыте наркотиков. Привезенную с собой марихуану он хранил на съемной квартире на ул. Пермякова. Марихуану он сбывал в кругу знакомых.

Вскоре о его криминальном бизнесе стало известно сотрудникам тюменской полиции. Вечером 22 ноября 2016 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий Григоряна задержали. При досмотре автомобиля такси, в котором он находился, оперативники изъяли почти 100 граммов марихуаны, расфасованной в 100 полимерных пакетиков.

При обыске на съемной квартире Григоряна было обнаружено более 2,7 кг марихуаны, множество полимерных пакетиков и электронные весы. Из гаража, который Григорян арендовал в Симферополе, было изъято более 3,5 кг марихуаны. Всего сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота почти 6,4 кг наркотика.

По решению суда Григорян был заключен под стражу. Суд приговорил Григоряна к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Теги: наркотики , уголовное дело

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