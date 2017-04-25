Полигон ТБО в поселке Тазовском сдадут до конца 2017 года

Геосинтетические и бентонитовые материалы, водопропускные трубы и сваи поставляются для устройства земляного полотна площадок и проездов полигона твердых бытовых отходов в поселке Тазовском Ямало-Ненецкого автономного округа.

Завершены работы по отсыпке земляного полотна подъездной дороги к полигону. На строительной площадке работают 33 человека, используется 25 единиц техники. Объект планируется сдать до конца 2017 года. Стоимость объекта в соответствии с проектом оценивается в 738 млн рублей, сообщает АО "Транснефть – Сибирь".

Глава Тазовского района Александр Иванов, заместитель генерального директора АО "Транснефть – Сибирь" Сергей Сметанюк провели рабочее совещание с участием представителей заказчика и подрядной организации по вопросам строительства полигона ТБО в п. Тазовский.

Полигон, рассчитанный на 30 лет эксплуатации и мощностью до 46 тыс. куб. м отходов в год, строится в рамках реализации шестистороннего соглашения между полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, главами Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Тюменской области, ПАО "Транснефть и АО "Корпорация Развития", в котором предусматривается строительство инфраструктурных объектов нового нефтепровода Заполярье – Пурпе.

В Тазовском районе находится головная нефтеперекачивающая станция нефтепровода, отсюда нефть Мессояхской и Пякяхинской групп месторождений принимается для транспортировки в единую систему магистральных нефтепроводов. С момента прихода на территорию района АО "Транснефть – Сибирь" вопросы экологической безопасности при строительстве и эксплуатации нефтепровода определяются как первостепенная задача и до мелочей согласовываются с администрацией района и с местными жителями.

Первый в Тазовском районе сертифицированный полигон ТБО призван обеспечить потребности в утилизации отходов районного центра – поселка Тазовского и близлежащих поселений, а также производственных объектов Уренгойского управления магистральных нефтепроводов (УМН) АО "Транснефть – Сибирь". Помимо обычных бытовых и промышленных отходов полигон будет способен утилизировать отходы повышенных классов опасности: медицинские, биологические и ртуть содержащие отходы, нефтешламы.

Были подняты вопросы обеспечения строящегося объекта необходимыми энергетическими мощностями, техническими и материальными ресурсами. В феврале 2017 года завершились конкурсные процедуры, конкурс на выполнение подрядных работ выиграла компания ЗАО "Спинокс".

Александр Иванов и Сергей Сметанюк обсудили также вопросы завершения строительных работ и благоустройства территории православного храма в п. Тазовский, которые ведутся в рамках реализации благотворительной программы АО "Транснефть – Сибирь".

Соб. инф.