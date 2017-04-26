На Тобольской промышленной площадке продолжается монтаж металлоконструкций

пресс-служба Тобольской промышленной площадки

Монтаж металлоконструкций эстакад и структур продолжается на строительстве установки пиролиза комплекса "ЗапСибНефтехим" в Тобольске. Рабочие проводят сварку надземных трубопроводов в цехе префабрикации, сообщает пресс-служба Тобольской промышленной площадки.

Ведется сварка надземного трубопровода на основной эстакаде пиролиза, ведущей к резервуарному парку. В монтаже эстакады задействованы 92 монтажника, четыре крана грузоподъемностью 100 тонн. Протяженность эстакады - 381 м, высота – 32,6 м, вес металлоконструкций – 4,3 тыс. тонны.

Смонтировано 2,1 тыс. тонн металлоконструкций печей пиролиза - основных аппаратов, в которых будет происходить сам процесс пиролиза – термического разложения органических веществ. В рамках монтажа печей ожидается поставка модулей конвекционных секций, ведется подготовка к началу работ по устройству огнеупорной футеровки. Ведутся работы на пяти печах, на май запланировано начало работ по монтажу металлоконструкций еще трех печей пиролиза.

Продолжается установка наружных лесов технологических колонн. Леса необходимы для удобства монтажа внутренних элементов оборудования. Завершаются работы по устройству фундаментов, на финишной прямой - устройство монолитных колодцев в системе подземных трубопроводов. В целом уложено 23 км трубопроводов инженерных сетей, сообщает пресс-служба Тобольской промышленной площадки.

Напомним, что на Тобольской промышленной площадке трудятся 11 тыс. 201 строителей. Более половины из них это российские граждане. Поставки материалов для строительства "ЗапСибНефтехима" организованы из 35 регионов России на общую сумму 226 млрд рублей. Общая площадь будущего комплекса – 460 га.