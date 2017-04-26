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На тюменской набережной в "Ночь музеев" устроят экопробег

13:57 26 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
museum-72.ru

Принимаются заявки на участие в первом в истории тюменской "Ночи музеев" экопробеге. Он состоится на набережной Туры 20 мая.

Приглашаются тюменцы и гости областной столицы, выбравшие экологичные виды транспорта, сообщает Музейный комплекс им. И. Я. Словцова.

Экопробег пройдет в четыре этапа:

1. 18:10 – велосипеды;

2. 18:30 – самокаты;

3. 19:00 – ролики;

4. 19:30 – гироскутеры, сегвеи, мини-сегвеи, моноколеса.

Условия участия:

·  наличие транспорта;

·  наличие атрибутов, стилизованных под эпоху начала XX века.

При выборе победителя будут учитываться скорость, оформление транспорта и его владельца, группа поддержки.

Награждение победителей и призеров будет проходить после каждого забега.

Заявка на участие:

Ф. И. О. участника:

Год рождения участника:

Транспортное средство:

Контакты:

Заявки направлять по адресу электронной почты infom3452@yandex.ru до 15 мая.

Соб. инф.

Теги: велосипед , транспорт , набережная , Год экологии , экология , самокат , Ночь музеев

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