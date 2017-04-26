На тюменской набережной в "Ночь музеев" устроят экопробег
museum-72.ru
Принимаются заявки на участие в первом в истории тюменской "Ночи музеев" экопробеге. Он состоится на набережной Туры 20 мая.
Приглашаются тюменцы и гости областной столицы, выбравшие экологичные виды транспорта, сообщает Музейный комплекс им. И. Я. Словцова.
Экопробег пройдет в четыре этапа:
1. 18:10 – велосипеды;
2. 18:30 – самокаты;
3. 19:00 – ролики;
4. 19:30 – гироскутеры, сегвеи, мини-сегвеи, моноколеса.
Условия участия:
· наличие транспорта;
· наличие атрибутов, стилизованных под эпоху начала XX века.
При выборе победителя будут учитываться скорость, оформление транспорта и его владельца, группа поддержки.
Награждение победителей и призеров будет проходить после каждого забега.
Заявка на участие:
Ф. И. О. участника:
Год рождения участника:
Транспортное средство:
Контакты:
Заявки направлять по адресу электронной почты infom3452@yandex.ru до 15 мая.
Соб. инф.