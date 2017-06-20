Ольга Кузнечевских: мы стабильно держим планку организации отдыха для детей

Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменская область - лидирующий субъект Российской Федерации в сфере организации летнего отдыха и оздоровления, поскольку на территории региона стабильно работает система, все механизмы которой отлажены.

Об этом заявила заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента социального развития Ольги Кузнечевских на IV открытом форуме прокуратуры Тюменской области.

"Ситуация стабильна, но успокоенности нет: мы работаем в постоянном режиме контроля и мониторинга этой темы. Мы ставим перед собой задачу сохранить этот уровень. Мы считаем, что действующая у нас система круглогодичной организации оздоровления дает неплохие результаты. Мы работаем в режиме межведомственной комиссии круглый год вне зависимости от сезона. В летний период усиление идет в полном объеме с марта месяца", - рассказала Ольга Кузнечевских.

На открытом форуме "Летний отдых и трудозанятость несовершеннолетних" прокурор Тюменской области Владимир Владимиров напомнил, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 2018–2027 годов десятилетием детства: о воспитании, образовании, вопросах дополнительного образования, детях-сиротах и с ограниченными возможностями здоровья.

"Как наши дети проводят это лето, всецело зависит от нас. Необходимо, чтобы ребятишки начали новый учебный год здоровыми и отдохнувшими. От нас от всех требуется обеспечение надлежащего межведомственного взаимодействия", - подчеркнул прокурор Тюменской области Владимир Владимиров.

Согласно статистике в течение пяти лет количество лагерей в области не снижается. Если привести данные по тюменскому региону, с 2015 года детских здравниц стало на восемь больше. По словам Ольги Кузнечевских, материально-техническая база учреждений тоже находится на высоком уровне.

"Мы стабильно держим планку организации отдыха для детей из малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот: это забота государства. И даже если сегодня федеральный центр не выделяет дополнительные средства на эти цели, мы все равно предусматриваем это в своем бюджете, сохраняем в полном объеме и предоставляем категориям этих людей", - заверила Ольга Кузнечевских.

Показатель охвата организованными формами отдыха детей по льготным программам сохранится на уровне 93%. В целом летом отдохнут 96% ребятишек. В детских лагерях и здравницах региона в 2017 году отдохнут более 145 тыс. детей.

Ирина Ромашкина