Летом в Тюмени трудоустроят более двенадцати тысяч подростков

Фото ИА "Тюменская линия"

Депутаты Тюменской городской думы высоко оценивают ежегодное участие детей в программе "Трудовое лето".

"Традиционно уже 20 лет существует движение "Трудовое лето" в Тюмени. Я закрываю и открываю его от имени депутатов Тюменской городской думы. С каждым годом все больше и больше детей присоединяются к этому движению. Это прекрасное мероприятие. Дети заняты полезным делом, они находятся под присмотром, знакомятся и находят новых друзей, делают город краше. Для них это и возможность заработать первые деньги пусть и небольшие", - сообщила на заседании постоянной комиссии по социальной политике и городскому самоуправлению Тюменской городской думы председатель комиссии Ольга Павлова.

По словам директора департамента образования администрации Тюмени Вячеслава Воронцова, более 12 тыс. несовершеннолетних трудоустроят в 2017 году, в том числе 8 тыс. 200 человек с участием центра занятости населения.

"В рамках мероприятий "Отряды мэра" в 2017 году будет создано 3 тысячи 786 рабочих мест. За три-четыре часа в день при пятидневной рабочей неделе в течение десяти дней ребенок сможет заработать около 3-3,5 тысяч рублей", - отметил он.

В 2016 году "Отряды мэра" прошли в четыре смены. По итогам трудового лета лучшие подростки награждены путевками в один из загородных центров на осенние каникулы.

Как рассказал Вячеслав Воронцов, в 2016 году в учреждениях и организациях бюджетной сферы совместно с центром занятости трудоустроены 1 тыс. 7 человек, на предприятиях внебюджетной сферы совместно — 1 тыс. 3 подростка, что составило 72,2% от выполнения общего плана на лето, в планах было около 1 тыс. 400 человек.

В летний период 2016 года все дети и подростки группы особого внимания были вовлечены в организованные формы занятости и отдыха. По данным информационного центра УМВД России по Тюменской области, за летний период 2016 года на территории Тюмени подростки совершили девять преступлений, снижение составило 40%.

"Это хороший показатель. Это говорит о том, что хорошо работают профилактические мероприятия и народные дружины. Радует, что не только выявляют преступления, но самое главное, что их предотвращают", - подчеркнула Ольга Павлова.

Председатель комиссии посетовала, что для трудоустройства некоторым подросткам необходимо при себе иметь санитарную книжку, которая оформляется платно.

"Совместно с департаментом здравоохранения рассматривается вопрос о том, чтобы во время школьного профилактического медицинского осмотра включить в перечень обследования, необходимые для оформления санитарной книжки. Вопрос финансирования обсуждается. Уверена, что этот вопрос решится", - подытожила она.

Ирина Шемякина