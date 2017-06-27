Российские нейрохирурги изучили миниинвазивные технологии в ФЦН Тюмени

Всероссийская конференция с мастер-классом "Миниинвазивные (keyhole) доступы в хирургии церебральных аневризм и опухолей передней и средней черепных ямок" прошла в Тюмени на базе Федерального центра нейрохирургии 22-23 июня.

Организаторами конференции выступили РОО "Ассоциация нейрохирургов Тюменской области", кафедра нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, Международная школа последипломного образования "Эскулап Академия".

Профессорско-преподавательский состав был представлен Ревазом Джинджихадзе, кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры нейрохирургии Российской медицинской академии последипломного образования и Валерием Лазаревым, доктором медицинских наук, профессором кафедры нейрохирургии РМАНПО.

Два дня работы конференции выдались плодотворными. В первый день Реваз Джинджихадзе провёл для гостей конференции практическое занятие в лаборатории морфологического центра медгорода Тюмени, а затем прочёл лекцию об эволюции хирургических доступов.

"У меня мнение однозначное: в этом центре работает высокопрофессиональная команда единомышленников. Если говорить о молодых врачах-нейрохирургах, в целом, то хотелось бы, чтобы они были более мотивированы и понимали, что тот путь, который они выбрали, чрезвычайно сложен. Из 20 ординаторов, будущих нейрохирургов, обычно выделяется 3-4 человек, у которых блеск в глазах, жаждущих посвятить себя именно этой профессии.", – поделился своим мнением Реваз Джинджихадзе.

Валерий Лазарев в своем выступлении взвесил все "за" и "против" птериональной краниотомии в сравнении c миниинвазивными доступами. Альберт Суфианов заострил внимание гостей конференции на теме эндоскопической хирургии внутрижелудочковых опухолей.

"Миниинвазивные технологии – это главный ориентир развития современной медицины. В нашем учреждении собрано все необходимое оборудование и сосредоточены высококвалифицированные кадры, что позволяет обеспечить минимально травматирующее и высокоточное вмешательство, провести операцию с высокой степенью благоприятного исхода. Безусловно, по этому вектору должны двигаться все российские клиники", - считает руководитель ФНЦ.

"Мы надеемся на продолжение сотрудничества и сторонники того, чтобы нейрохирурги получали, прежде всего, практические навыки. Клиник, подобных ФЦН в Тюмени, не хватает в отечественном здравоохранении", - отметил Валерий Лазарев.

Второй день работы был посвящен заднему транспирамидному транслабиринтному доступу. Профессор Альберт Суфианов выступил на эту тему перед слушателями и привел примеры клинических случаев. Кроме того, участники подробно рассмотрели клипирование аневризм вилизиевого круга из "keyhole" доступа и микрохирургическое удаление опухоли передней или средней черепной ямки.

"Можно сказать, попал в ваш город случайно и был приятно поражён организацией конференции и высоким качеством предоставляемых материалов. По-хорошему удивило техническое оснащение аудиторий и операционных, оно находится на высочайшем уровне. Сегодня не обязательно ездить за границу на какие-нибудь курсы повышения квалификации, когда всё необходимые теоретические и практические знания можно получить здесь, в Тюмени", - отметил врач-нейрохирург из Перми Дмитрий Штадлер.

Его коллега из Челябинска Николай Евсюков считает, что продемонстрированные мастер-классы являются хорошим подспорьем для работы с пациентами в плане оказания им высокотехнологической медицинской помощи.

"В Тюмени нахожусь не в первый раз, и увиденное мною в ФЦН по-хорошему поражает. Мы у себя, к сожалению, пока не располагаем такими прогрессивными технологиями. Тюменцы выручают нас и здесь, оказывая медицинские услуги ряду наших пациентов", - подчеркнул он.