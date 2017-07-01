В Тюмени устроят настоящий дрифт и погоню

Фото Тюменской линии

На дрифт-шоу и мероприятие по безопасности дорожного движения в рамках Formula Tyumen и празднования Дня образования Госавтоинспекции Тюменской области приглашают тюменцев ГИБДД региона Тюменский индустриальный университет и дрифт-серия "Урал" 2 июля.

Оно состоится на парковке у Центра дзюдо (ул. Гнаровской, 1). Начало в 13 часов 30 минут.

Спортсмены покажут экстремальное вождение гоночных автомобилей. Пройдут показательные выступления по задержанию дорожных правонарушителей, в них примут участие дрифтеры и байкеры, не обойдется без стрельбы холостыми патронами и боевых приемов самбо, состоится награждение победителей и участников Formula Student.

Врачи станции скорой медицинской помощи проведут для тюменцев мастер-класс по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП, сотрудники ГИБДД и преподаватели автошкол предложат зрителям принять участие в "Тотальном экзамене по Правилам дорожного движения", родители юных пассажиров получат консультации по правильному выбору детских автокресел. Мастер-класс для молодежи проведет команда Тюменской области по Street Vorcaut.

Всем участникам мероприятий будут вручены памятки по безопасности дорожного движения, световозвращаюшие брелки и значки, а дети получат воздушные шары.