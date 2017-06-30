Нужны ли студенческие научные сообщества, решали в ТюмГУ

Фото ИА "Тюменская линия"

Дискуссией "Кому нужны студенческие научные сообщества, кроме студенческих научных сообществ?" открыли III Всероссийский съезд молодежных научных и конструкторских объединений в Тюменском государственном университете.

"Нужно создавать эту студенческую среду, ребят, заинтересованных в научной работе. Один в поле не воин, нужна группа инициативных ребят, которые мыслят и заинтересованы в достижении научных целей и этих студентов стоит называть научным сообществом", - считает ведущий спикер съезда, член бюро Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах при Совете по науке и образованию, руководитель комиссии по науке и инновациям Совета Министерства образования и науки Российской Федерации, руководитель "Всероссийского клуба молодых исследователей" Евгений Антипов.

Чтобы узнать мнение более 60 студентов, приехавших из 30 вузов России, векторы дискуссии задали сопредседатель президиума Российского союза студенческих организаций, начальник управления воспитательной и внеучебной работы Алтайского государственного университета Антон Целевич, исследователь в Центре образовательных разработок "Сколково" Дара Мельник, эксперт Зимней школы Открытого университета "Сколково" Антон Погребной, проректор по науке и международным связям ТюмГУ, кандидат биологических наук, доцент Андрей Толстиков.

"Это большая коммуникационная площадка для лидеров из вузов всей страны. Единой формулы взаимодействия быть не может: весь смысл именно в разнообразии и обмене лучшими практиками", - считает Андрей Толстиков.

Активными участниками полемики стали проректор по науке и международным связям Орловского государственного института культуры, кандидат биологических наук, доцент Евгений Махонин, куратор научного общества молодых ученых и студентов Ижевской государственной медицинской академии, кандидат медицинских наук, доцент Ольга Яковенко, а также студенты - участники студенческих научных сообществ страны.

"Есть студенты, которые пришли за корочкой, и те, кто пришел в вуз за получением навыка другого мышления, получить что-то новое. Студобщество определяет тех людей, которые способны вырасти из студента в аспиранта и так далее. На это способны все, но нужно создать условия. У нас есть целевой ориентир. Если от нас пытаются уйти, мы пытаемся создать то, в чем человек не смог развивать себя", - высказал мнение официальный делегат РФ в Евразийском гражданском совете молодежи Степан Бобин.

Исследователь в Центре образовательных разработок "Сколково" Дара Мельник считает, что студенческие научные сообщества нужны университетам, региону и самой индустрии.

"Я имею в виду не формальную потребность, а содержательную. Если студент с помощью научного общества обретает понимание как живет наука, из него выходит лучший научный исследователь. Это работает и на преподавателей, и на вуз, и на регион", - сказала Дара Мельник.

Фото ИА "Тюменская линия"

Есть мнение среди студентов, что с наукой в наше время в принципе сегодня сложно: потерян методический и методологический базис.

"Как огромный университет из двадцати корпусов объединить без студенческого научного мнения? Без него это невозможно", - этими словами вступил в дискуссию Евгений Махонин.

Ольга Яковленко из Ижевской медакадемии считает, что у студенческих научных сообществ большая роль в жизни вуза - они координируют науку и студентов.

"Каждый первокурсник, пришедший в университет, - это гений. Но один в поле не воин. Есть хорошая идея, есть желание двигаться и есть что создавать. Ему нужны практические знания и общество, с которым можно это обсудить", - считает Ольга Яковенко.

Альтернативное мнение высказал Антон Цилевич, заявив, что членам студенческих научных сообщества не нужны студенческие научные сообщества.

"Мы ломаем копья, чем должны заниматься студенческие научные сообщества? Вывели на съездах: наукой. Будет более эффективно заниматься с руководителем и читать книги. Зачем третьекурснику тянуть первокурсника - с точки зрения мотивации непонятно", - сказал Антон Цилевич.

Студентка НИЯУ МИФИ Ксения Пирнавская рассказала, что не занимается научной деятельностью, но видит свою занятость в сообществе полезной и востребованной.

"На этой дискуссии я нашла ответ на вопрос, зачем нужны научные сообщества студентам. Я никогда не стану ученым, но научное сообщество - это не площадка. Это мы создаем площадки: мы делаем этот мир лучше. Может не вылечим рак, не создадим научного прорыва, но кому-то поможем. Возможно, я смогу помочь другим ребятам реализоваться: такую задачу я вижу перед собой как участник ", - высказалась в полемике Ксения Пирнавская.

Напомним, Тюменский государственный университет при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и Всероссийского клуба молодых исследователей проводит III Всероссийский съезд по программе развития деятельности студенческих объединений ТюмГУ "Стратегическая инициатива Западной Сибири".

Всероссийский съезд также представил ключевого спикера Дару Мельник - исследователь в Центре образовательных разработок "Сколково", которая дала лекцию о "Пути исследователя: невежество, неизвестное и фронтир".

Дополним, 2 июля студентов и гостей ТюмГУ ждет лекция профессионала в области научной журналистики и научной коммуникации - научного журналиста, главного редактора портала Neuronovosti.Ru, научного редактора журнала Indicator.Ru, почетного редактора журнала "За науку" МФТИ - Алексея Паевского "Основы научной журналистики".

﻿ Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Ирина Ромашкина