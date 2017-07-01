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В Тюмени осудили крышевавших спа-салоны полицейских

17:00 30 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
Tumen.kp.ru

Два бывших сотрудника тюменской полиции, предложивших нескольким спа-салоном во время проверки за деньги не фиксировать нарушения, отправятся в тюрьму.

Как сообщили в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области, Центральный районный суд Тюмени приговорил одного из них к наказанию в виде лишения свободы на семь лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Второй проведет в колонии строгого режима 10 лет.

Отметим, что противоправная деятельность бывших сотрудников полиции была пресечена Региональным управлением ФСБ России по Тюменской области.

В ходе следственных действий установлено, что сотрудники полиции, принимавшие участие в проверочных мероприятиях, направленных на пресечение возможных преступных проявлений в экономической сфере, предложили владельцам нескольких спа-салонов Тюмени за денежное вознаграждение в крупном размере не фиксировать выявленные в ходе проверок правонарушения.

Представитель одного из развлекательных учреждений, опасаясь незаконного преследования и нарушения его законных интересов, обратился в РУФСБ России по Тюменской области с заявлением о требовании сотрудниками полиции через посредника денежной суммы. Преступный умысел по получению взятки с очередного предпринимателя оборотням в погонах довести до конца не удалось, поскольку посредник, а в дальнейшем и сотрудники полиции были задержаны.

Теги: полиция , суд , ФСБ

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