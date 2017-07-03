Восемь городских магистралей отремонтируют в Ишиме

Фото ИА "Тюменская линия"

Около 4,5 километров дорог будет отремонтировано в Ишиме летом 2017 года. В план включены восемь городских магистралей.

Об этом сообщил глава муниципалитета Федор Шишкин в ходе осмотра дорожных работ на ул. Ворошилова. Руководитель города проинспектировал также улицы Слесарную, Малую Садовую и Ленина.

На объектах работы выполняются в соответствии с контрактом тремя ишимскими организациями – ДРСУ, "Подъём Мост-Сервис" и "Дорстрой-Инвест" и уже близятся к завершению. На улице Слесарной, что в районе Серебрянки, завершается щебенение, в ближайшее время будут укладывать асфальтобетон. На ул. Ворошилова продолжается монтаж водоотвода и обустройство подъездов к домовладениям.

Как рассказал руководитель Ишимского ДРСУ Олег Белоцкий, на участке ул. Малая Садовая установлен гранитный бордюр, уложено покрытие и водоотводные лотки, ведется озеленение. Завершается комплекс дорожных работ на ул. Ленина на участке от ул. Московской до Пролетарской. Специалистам дорожных служб остается обустроить вдоль магистрали газоны и посеять траву.

Летом методом холодного фрезерование будет восстановлено около 20 тыс. кв. м автодорог. В ближайшее время работы будут выполнены на двух участках ул. Республики. Кроме того, предстоит восстановить профиль щебеночных и грунтовых дорог с использованием вторичного материала. Идет согласование перечня объектов. По данным МКУ "УЖКХ города", до конца строительного сезона также будет выполнен ремонт тротуаров общей протяженностью порядка одного километра, сообщает пресс-служба администрации Ишима.