Водитель, нарушивший правила дорожного движения, предстанет перед судом в Тюмени

Фото следственного комитета РФ

Уголовное дело в отношении 50-летнего Леонида Есионова направила в суд прокуратура Тюмени.

Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, в результате которого пострадал пешеход.

Как следует из материалов уголовного дела, вечером 27 апреля 2017 года Есионов на Volkswagen Golf Plus на перекрестке улиц Интернациональной и Новоселов при повороте налево не пропустил Kia Cerato. В результате столкновения Kia отбросило на светофор, и она сбила стоявшую у светофора 59-летнюю женщину. Пострадавшей был причинен тяжкий вред здоровью.

Леонид Есионов признал свою вину в ДТП.

Прокуратура города утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Калининский районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу.