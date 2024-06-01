Тюменцев предупреждают о новой схеме мошенничества с ипотекой

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

ВТБ выявил новую схему мошенничества с ипотечными кредитами. Злоумышленники уверяют, что у клиента возникла просрочка выплат и предлагают ему урегулировать проблему. Для этого просят сообщить данные СНИЛС и коды из СМС. С этой информацией они могут получить доступ в личный кабинет Госуслуг и далее в онлайн-банк для хищения денег или оформления кредитов, предупреждает пресс-служба ВТБ.

В новой схеме мошенники звонят по мобильной связи и от лица сотрудника банка сообщают о якобы возникшей просрочке по ипотечному кредиту. Если ипотеки у человека нет, то звонок прерывается. А если есть, то, не смотря на возражения, злоумышленники продолжают убеждать потенциальную жертву о проблемах с банком, которые необходимо решить в срочном порядке. Более того, они утверждают, что сведения о просрочке есть в Бюро кредитных историй.

Речь идет о выплатах по ипотеке, к которым люди, по словам старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента цифрового бизнеса Никиты Чугунова, обычно относятся очень ответственно.

"Результат взаимодействия с мошенниками может оказаться печальным: при отсутствии просрочек по кредиту человек может еще и потерять сбережения или вовсе оказаться должным банку, если на его имя оформят новый кредит. Поэтому мы призываем внимательно изучать каждый мошеннический сценарий и делиться этой информацией с близкими и друзьями", — заявил Никита Чугунов.

Сегодня ВТБ предлагает клиентам большой список инструментов для защиты денег: в ВТБ Онлайн можно установить лимиты на операции, проверить историю входов в личный кабинет и заблокировать его при подозрении на мошенничество, поделиться подозрительной интернет-ссылкой или передать номер телефона мошенников. Клиенты могут подключить определитель номера, который работает даже в мессенджерах.