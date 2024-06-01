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Тюменцам предлагают создать арт-объект маленьких размеров для выставки

Общество, 17:34 17 июня 2024

мультицентр "Контора пароходства" | Фото: мультицентр "Контора пароходства"

Тюменцы могут подать заявку на участие в выставке "Присмотреться" для художников, которые хотят попробовать себя в создании арт-объектов маленьких размеров.

Художественные работы станут частью уличной выставки. Подать заявку можно до 22 июня включительно в группе проекта во "ВКонтакте", сообщает пресс-служба мультцентра "Контора пароходства".

"В мире полно мелочей, которые мы не замечаем. Каждый день выбираем один и тот же маршрут до работы, заходим в один и тот же продуктовый, проводим время в новостной ленте смартфона и не обращаем внимания на то, что нас окружает. Наш проект поможет увидеть город по-новому, найти красоту в обычных местах", — сказала организатор выставки "Присмотреться", художница Лера Колесникова.

Художникам дают полную свободу самовыражения и предлагают создать арт-объекты размером до 10 см с использованием вандалоустойчивых материалов.

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