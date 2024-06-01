40-й гвардейский инженерно-саперный полк в Ишиме получил боевое знамя

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Глава города Ишима Федор Шишкин поздравил бойцов 40-го гвардейского инженерно-сапёрного полка с вручением боевого знамени. Церемония вручения прошла 16 июня на территории войсковой части после освящения полотнища, сообщил он в своем телеграмм-канале.

"Боевое знамя - не просто знак, указывающий на принадлежность воинской части к Вооружённым силам Российской Федерации, это символ чести, доблести, славы и боевых традиций. Поздравил военнослужащих с этим знаменательным событием. Пожелал нашим ребятам беречь боевое знамя как зеницу ока и успешного выполнения боевых задач", – написал он.

40-й инженерно-саперный полк, сформированный в Ишиме, принимает участие в СВО с первых дней. За мужество и героизм десятки бойцов и офицеров получили государственные награды, а президент РФ Владимир Путин присвоил подразделению звание гвардейского.

Видео администрации Ишима