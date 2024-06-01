В двух СНТ Тюмени проведут кадастровые работы за счет областного бюджета

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Комплексные кадастровые работы за счет регионального бюджета проведут в районе садовых некоммерческих товариществ "Меридиан" и "Радуга" в Тюмени. Об этом сообщает департамент имущественных отношений Тюменской области.

"От собственников потребуется лишь обеспечить кадастровым инженерам доступ к своим объектам недвижимости. Комплексные кадастровые работы завершатся до 16 декабря 2024 года", - отметили в ведомстве.

Проверить, попадает ли участок под проведение таких работ за счёт бюджета, можно в местной администрации или сайте по ссылке.