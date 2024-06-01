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В двух СНТ Тюмени проведут кадастровые работы за счет областного бюджета

Экономика, 17:45 17 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Комплексные кадастровые работы за счет регионального бюджета проведут в районе садовых некоммерческих товариществ "Меридиан" и "Радуга" в Тюмени. Об этом сообщает департамент имущественных отношений Тюменской области.

"От собственников потребуется лишь обеспечить кадастровым инженерам доступ к своим объектам недвижимости. Комплексные кадастровые работы завершатся до 16 декабря 2024 года", - отметили в ведомстве.

Проверить, попадает ли участок под проведение таких работ за счёт бюджета, можно в местной администрации или сайте по ссылке.

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# кадастровый учет , СНТ

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