Доброму отношению к животным учат детей в Тобольске

Фото пресс-службы Тобольской промышленной площадки СИБУРа

Серия встреч с детьми в рамках программы по гуманному отношению к животным "Добрый урок" проходит в Тобольске. Проект реализуется Тобольской городской общественной организацией защиты животных "Пес и кот" при поддержке благотворительной программы СИБУРа "Формула хороших дел".

Как сообщает пресс-служба компании, программа рассчитана на детей всех возрастов и их родителей и включает в себя блок мероприятий, направленных на оказание добровольной помощи бездомным животным. Волонтеры общественной организации защиты животных "Пес и кот" провели уже два "Добрых урока" для воспитанников детского сада №21 и Детской школы искусств им. А.А. Алябьева. В конкурсно-игровой форме волонтеры рассказывают о судьбе бездомных животных и о том, как надо себя вести при встрече с ними. Участники встречи делятся своими историями о домашних питомцах, поют песни и угадывают шифрованные послания от животных.

"Я провожу "Добрые уроки" и рассказываю детям, как заботиться о своих четвероногих друзьях, – рассказала волонтер организации защиты животных "Пес и кот" Светлана Спехова. – Правильному отношению к окружающему миру надо учить с детства, и это касается не только наших домашних питомцев, но и всех животных и растений. Кроме того, благодаря программе наш центр просто преобразился: началось строительство вольеров, проведено водоснабжение. Еще в прошлом году мы ежедневно искали транспорт, чтобы набрать воду на колонке и напоить собак. СИБУР помог нам решить все эти проблемы".

По словам главного эксперта "СИБУР Тобольска" по связям с государственными органами Елены Бельской, добрые уроки фонда "Пес и кот" уже посетили более 200 детей. Это проект, направленный не только на помощь бездомным животным, но и на поддержку активистов-волонтеров города, которые не остаются равнодушными к проблемам окружающего мира. Чем доступней в городе среда для развития и популяризации волонтерского направления, тем выше уровень социальной ответственности населения Тобольска.