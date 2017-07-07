Лучшим оператором связи на Урале стала тюменка Ирина Омельченко

Пресс-служба УФПС Тюменской области - филиал ФГУП «Почта России»

Тюменка Ирина Омельченко стала лучшим оператором связи на Урале. Об этом сообщает пресс-служба УФПС Тюменской области.

В макрорегиональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший оператор связи 2017" приняли участие шесть победителей региональных этапов конкурса из Тюменского, Курганского, Ханты-Мансийского, Челябинского, Ямальского и Свердловского филиалов Почты России.

Уральские операторы продемонстрировали знание почтовой теории, практические навыки работы, клиентоориентированность, а также представили собственные проекты по адаптации нового сотрудника.

Открывая мероприятие, директор по управлению розничной сетью и клиентскому обслуживанию Вилен Ли отметил: "У нас на почте работают люди разных профессий и специальностей. Но, на мой взгляд, самые главные в нашей сети - это операторы и почтальоны".

Тройку лидеров уральского этапа макрорегионального конкурса профессионального мастерства "Лучший оператор связи 2017" составили: 1 место - Ирина Омельченко (Тюменский филиал); 2 место - Анастасия Охотникова (Свердловский филиал), 3 место - Татьяна Желткова (филиал ХМАО).

"У наших операторов почтовой связи непростая работа с людьми, с почтовыми отправлениями. Я искренне рад, что в преддверии Дня российской почты мы проводим этот праздник. А для нас это действительно праздник, потому что у нас на почте работают грамотные, высококвалифицированные операторы, которые показывают отличные показатели работы", - отметил директор макрорегиона Урал Почты России Дмитрий Киселев.

Отметим, что в макрорегионе Урал трудятся около 3 тыс. 800 операторов связи, которые ежедневно обслуживают клиентов Почты России, профессионально оказывая множество различных услуг.

Финал Всероссийского конкурса "Лучший оператор связи 2017 года" состоится в августе в Москве. Участниками финала станут 11 победителей макрорегиональных конкурсов из разных уголков России.