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Тюменцы примут участие в турнире по военно-прикладному многоборью

10:42 09 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото центра "Аванпост"

Второй международный турнир по военно-прикладному многоборью пройдет в Ижевске 8 и 9 июля.

На состязания по военно-прикладному многоборью среди спортивных, военно-патриотических центров и объединений "Кубок Спецназа" съедутся команды юношей в возрасте 13-16 лет из региональных спортивных, военно-патриотических центров и объединений, занимающихся военно-прикладными направлениями.

Турнир посвящен Дню Сил специального назначения России. Соперниками тюменской команды станут команды из Ижевска, Можги, Глазова, Воткинска, Балезино, Кирова, Москвы и Луганской Народной Республики. Соревноваться в прохождении специальной полосы препятствий, штурме скалодрома, метании ножа, тактической стрельбе из страйкбольного оружия и выявлять сильнейших в армейском рукопашном бою ребята будут на территории военно-патриотического центра "Школа юных летчиков".

Состязания проводятся в рамках реализации проекта "Сыны Отечества" общественной организации "Федерация армейского рукопашного боя Удмуртии" при поддержке Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политики Удмуртской Республики.

Добавим, что организаторами турнира выступают Федерация армейского рукопашного боя Удмуртии, Управление образования Администрации города Ижевска, Ассоциация "Сыны Отечества" (г. Москва), АНО РЦ УР "Сыны Отечества", НВ Ижевск, отделение мотоклуба "Ночные волки", Международная организация Содействия правоохранительным органам РОСПО по УР, МБОУ ДО ВПЦ "Школа юных летчиков".

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