  • 23 июня 202523.06.2025понедельник
  • USD78,5016
    EUR90,1356
  • В Тюмени 15..17 С 5 м/с ветер северо-западный

Тюменцы могут помочь бойцам СВО в центре им. Кижеватова

Общество, 13:09 23 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стать частью большой команды помощников СВО тюменцы могут в Клубе детского творчества им. А.М. Кижеватова" (ул. Мельничная, 1).

Ежедневно с 23 по 29 июня с 11 до 18 часов здесь будут плечти маскировочные сети для фронта. Присоединиться могут все желающие, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Параллельно будет идти сбор гуманитарной помощи для бойцов. Принести можно одежду, элементы экипировки и другие необходимые на фронте вещи с 9 до 17 часов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# гуманитарная помощь , СВО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:26 23.06.2025Фотовыставка "Паруса Ямала" открылась в Тюменском индустриальном университете
14:04 23.06.2025В Ялуторовске проект "Геройская кухня СВОим" объединил сотни людей для помощи бойцам СВО
13:53 23.06.2025В Тюмени автобусы № 6 и № 42 будут ходить по новому маршруту до 2 июля
13:09 23.06.2025Тюменцы могут помочь бойцам СВО в центре им. Кижеватова

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора