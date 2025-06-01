Тюменцы могут помочь бойцам СВО в центре им. Кижеватова

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стать частью большой команды помощников СВО тюменцы могут в Клубе детского творчества им. А.М. Кижеватова" (ул. Мельничная, 1).

Ежедневно с 23 по 29 июня с 11 до 18 часов здесь будут плечти маскировочные сети для фронта. Присоединиться могут все желающие, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Параллельно будет идти сбор гуманитарной помощи для бойцов. Принести можно одежду, элементы экипировки и другие необходимые на фронте вещи с 9 до 17 часов.