В Тюмени пенсионерка перевела телефонным мошенникам 4 млн рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четырех миллионов рублей лишилась тюменская пенсионерка, ставшая жертвой телефонных мошенников.

Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, неизвестный позвонил на сотовый телефон женщины, представившись сотрудником ФСБ. Под предлогом непривлечения к уголовной ответственности за спонсирование ВСУ он убедил потерпевшую перевести имеющиеся сбережения в сумме 4 млн рублей на названный им банковский счет.

В настоящее время прокуратура Центрального округа Тюмени ведет надзор за ходом и результатами расследования данного уголовного дела.

Всего за неделю в Тюменской области от рук телефонных и интернет-мошенников пострадал 81 житель. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 32 млн рублей.