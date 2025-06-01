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Фотовыставка "Паруса Ямала" открылась в Тюменском индустриальном университете

Общество, 14:26 23 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фотовыставка Русского географического общества "Паруса Ямала" открылась в Тюменском индустриальном университете. Ее привез в родной вуз студент Института сервиса и отраслевого управления, член РГО в ЯНАО Константин Путятин, сообщает Центр по внешним коммуникациям вуза.

Фотовыставка – часть краеведческого проекта "Паруса Ямала", в котором отражен новый подход к проведению исследовательских экспедиций на парусных судах вдоль морского побережья Ямало-Ненецкого автономного округа на отдаленные материковые и островные территории Арктики.

В выставленных фотографиях запечатлены моменты экспедиции 2022 года на парусно-надувном катамаране "Азимут". Ее участники, в числе которых Константин Путятин, прошли 1795 км по водным просторам Ямала, из них более тысячи километров за Полярным кругом.

В Русском географическом обществе Константин Путятин состоит с 2020 года, руководит проектом "Взгляд изнутри", в рамках которого проводятся встречи и фотовыставки в разных городах. В этом году он выпускается из стен ТИУ специалистом по техносферной безопасности. Это не первая профессия, но первое высшее образование Константина.

Познакомиться с фотовыставкой "Паруса Ямала" можно до 10 июля. Она расположена в выставочном зале Музея истории архитектуры и строительства Тюменского края по адресу: ул. Луначарского, 2, 2-й этаж (переход между корпусами).

Возрастное ограничение: 16+.

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# Русское географическое общество , ТИУ , фотовыставка

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