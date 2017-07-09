Награды Грушинского фестиваля привезли тюменские барды

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Делегация Тюменской области вернулась с с 44 Всероссийском фестивале авторской песни имени Валерия Грушина, который собрал около 20 тыс. человек из 29 регионов страны в 2017 году, сообщает официальный сайт администрации Тюмени.

У организаторов самого масштабного в России мероприятия, направленного на популяризацию бардовской песни, к тюменским поэтам-песенникам особое отношение, поскольку "Зимний Бардовский в Тюмени" – один из четырех российских фестивалей, лауреаты которых сразу проходят во второй тур Грушинского. Помимо этого, представители Тюмени входят в оргкомитет всероссийского фестиваля и участвуют в работе конкурсного прослушивания.

В состав делегации от региона вошли дипломанты и лауреаты фестиваля "Зимний Бардовский в Тюмени", юные журналисты, любители жанра авторской песни из Ханты-Мансийска, Тобольска, Пыть-Яха, Заводоуковска и областной столицы. В конкурсной программе главного песенного фестиваля страны, включая детский конкурс, приняли участие 15 исполнителей из состава нашей делегации.

Юная тюменская исполнительница Анна Солотова стала лауреатом детского конкурса, а Екатерина Минина, пройдя три тура основного конкурсного прослушивания, стала дипломантом в номинации "Исполнитель"

Тюменские барды провели несколько полноценных концертов на главных фестивальных площадках Грушинского, в том числе концерт памяти тюменского автора, лауреата Грушинского фестиваля Николая Старченкова, имя которого с 2017 года носит Межрегиональный фестиваль авторской песни "Зимний Бардовский в Тюмени".

Дополним, 45 Грушинский фестиваль пройдет в Самарской области на Мастрюковских озерах с 9 по 12 августа 2018 года.