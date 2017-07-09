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Наводнение в Японии усиливается

11:55 09 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Число жертв от наводнения в Японии выросло до 18 человек, еще с 30 жителями власти не могут связаться, около 570 людей отрезаны от внешнего мира, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

На юго-западном японском острове Кюсю несколько дней идут ливневые дожди, которые вызывают оползни и наводнения. Днем ранее сообщалось о 16 погибших и 14 пропавших без вести. 

В эвакуационных центрах в северных префектурах Фукуока и Оита (всего на острове семь префектур) сейчас находятся около 1 тыс. 800 человек.

В воскресенье, 9 июля, дожди на Кюсю вновь усилились. Мощность осадков достигает в ряде регионов 54 миллиметров в час. Метеорологи предупреждают об опасности новых оползней и паводков.

Усиление дождей привело также к прерыванию поисково-спасательных операций в некоторых населенных пунктах.

Как заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга, кабинет намерен приложить все усилия "для скорейшего прояснения ситуации и принятия соответствующих решений".

Теги: наводнение , ЧП , дождь

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